ದಸಂಸ ಕೆಂಭಾವಿ ಹೋಬಳಿ ಶಾಖೆಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಕೆಂಭಾವಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಆನಂದ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸುರಪುರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೆಂಭಾವಿ ಹೋಬಳಿ ಶಾಖೆಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಳಪ್ಪ ಕಿರದಳ್ಳಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮಣ್ಣ ಕಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಪರಶುರಾಮ ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರಗೇರ, ಭೀಮರಾಯ ಅಗ್ನಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸೋಮನಾಳಕರ್, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ, ಶರಣಬಸು ವಜ್ಜಲ್, ಶಿವಪ್ಪ ಕಂಬಾರ, ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಷ್ಠಳಿ, ಪರಶುರಾಮ ಸಾಸನೂರ, ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಂಬಿನ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿ.ಅಗ್ನಿ (ಕೆಂಭಾವಿ ಹೋಬಳಿ ಸಂಚಾಲಕ), ರಾಯಪ್ಪ ಎಂ.ಯತ್ನಾಳ್ (ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ), ಮಹೇಶ ಸಿ.ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸೈದಪ್ಪ ಕೆ.ಅರಳಗುಂಡಗಿ, ಮಾಳಪ್ಪ ಜಿ.ಯತ್ನಾಳ್, ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿ.ನಡಕೂರ್, ಪರಶುರಾಮ ಎಸ್.ಕಡಕೋಳ (ಸಂಘಟನಾ ಸಂ ಚಾಲಕರು), ಹಣಮಂತ ಅಂಬ್ರಖೇಡ (ಖಜಾಂಚಿ) ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>