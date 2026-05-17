ಬೆಳಕು ನೀಡದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು

<p><em>ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಕಾಲಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು. ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುತ್ತಿದಂತೆ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲಬೇಕಾದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ. ದುರಸ್ತಿಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯದೇ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಪಟ್ಠಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸುರಪುರ-ಹುನಗುಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಂಜೀವ ನಗರದವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದೀಪಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈಮಾಸ್ಟ ದೀಪಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಬಾರಿಯು ಬೆಳಕು ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳಿಯರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯದ ಕಾರಣ ಕಳ್ಳಕಾಕರಿಗೆ ಕಳವು ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು, ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಂಗಣ್ಣ ತುಂಬಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಲಾದರೂ ಗಮನಹರಿಸಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ದೀಪಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳಿಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>