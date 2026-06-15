ಕೆಂಭಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ನಿಧನ

<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ಕೆಂಭಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ನಿಂಗನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ (85) ಅವರು ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಿಂಗನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಂಭಾವಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆತರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕೆಂಭಾವಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮಹತ್ವದ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಂಭಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಬ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ನಿಂಗನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿದು ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ನಿಂಗನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಹದನೂರ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್ 15) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-30-905528436</p>