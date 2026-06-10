ಕೆಂಭಾವಿ ಯಡಿಯಾಪುರ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p><em>ಪವನಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ಕೆಂಭಾವಿಯಿಂದ ಯಡಿಯಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಡಕೂರದಿಂದ ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಬಸ್ ಕೂಡಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಸಿನ ಉಪಯೋಗವೇನು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಡಿಯಾಪುರ ಮತ್ತು ನಡಕೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ತಲಾ 40 ರಿಂದ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಂಭಾವಿಗೆ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇರುವ ಇದೊಂದೆ ಬಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಸ್ ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಜನ ಕೆಂಭಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಕೆಂಭಾವಿ-ಯಡಿಯಾಪುರ ರಸ್ತೆಯು ಕೇವಲ 6 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ರಸ್ತೆಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಯಡಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-30-2133483689</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>