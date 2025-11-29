ಶಹಾಪುರ: ‘ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸಿನ ಸುಂದ್ರಿ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಶಹಾಪುರ:</strong> ಕೆಂಪು ಎನ್ನುವುದು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟ ಹಾಗೂ ಗೋಜಲುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಹೊಂಡು ಸಾಗುವ ಬದುಕಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂದ್ರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮೋಹವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಪ್ತನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೋಹ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣದವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಯತ್ನ ಕಥಾ ಸಂಕಲದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಈರಣ್ಣ ಹವಾಲ್ದಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶುಭಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬಸವರಾಜ ವನದುರ್ಗ ಅವರು ರಚಿಸಿದ "ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸಿನ ಸುಂದ್ರಿ' ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೃತಿಕಾರ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕತೆ ವಸ್ತು ಆಗಬಲ್ಲದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿಯ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕಗನ ಒಳಗಣ್ಣು ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗಾ ನವಿರಾದ ಕಥಾ ಹಂದರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಬಸವರಾಜ ವನದುರ್ಗ, ಗೊಲಪಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮದ ವರದಾನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಡಬೂಳ ರಂಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ತ್ರಿಶೂಲಪ್ಪ ಶರಣರು, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೊಸಮನಿ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಾದ ಹನುಮೇಗೌಡ ಮರಕಲ್, ಅಮೀನರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಯಾಳಗಿ, ಬಾಪುಗೌಡ ದರ್ಶನಾಪುರ, ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಆಲ್ದಾಳ,ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಶಿರಾಜ, ಮರೆಪ್ಪ ಪ್ಯಾಟಿ ಶಿರವಾಳ, ಶಂಕರ ನಾಯಕ, ಶರಣು ಬೈರಮಡ್ಡಿ,ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ, ನಾಗೇಶ ಜೆ.ನಾಯಕ ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ ಇಟಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>