ಯಾದಗಿರಿ: ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಆಡುಗಳು ಬಲಿ

ಯಾದಗಿರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ಗೋಪು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ನರಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಆಡುಗಳು ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಅವರ ಶೆಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಚಿರತೆ, ಆಡುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಕರುವನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಯಿ ಒಂದನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಉಮೇಶ ಕೆ. ಮುದ್ನಾಳ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬುರಾನುದ್ದಿನ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಭೀಮವ್ವ, ಪವನ, ಚಂದ್ರಲಿಂಗ ಸೇರಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.