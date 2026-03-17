ಹುಣಸಗಿ: ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ

<p><strong>ಹುಣಸಗಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 7.30 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೂಗಣ್ಣ ಸಾಹೂ ಮುದನೂರು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸಿಡಿಲಿನ ಕಿಡಿಯೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸುಗಣ್ಣ ಮುದನೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಆವರಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಷಯವನ್ನು ಸುರಪುರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>