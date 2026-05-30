ಯಾದಗಿರಿ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> 'ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಗೃತಿ ದಳವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p><p>'ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಸಹ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದು ಆ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p><p>'ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>