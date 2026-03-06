<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಬಳಿ ₹ 1.54 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ.ಎಚ್. ಇನಾಮದಾರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಯ ಬಳ್ಳೂರಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅಮರನಾಥ, ರಾಮುನಾಯಕ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಗಂಗಾಧರ, ಬಸವರಾಜ, ರಾಮು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಖಾಸೀಂ ಸಾಬ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರಕುಂದಿ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮಾತ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಪುರದ ವೀರೇಶ ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 171ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಶತ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ₹ 1.09 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹ 10.29 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ನಿವೇಶನಗಳು, ₹ 45 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಮನೆಗಳು, ₹ 14 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹ 14.77 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳು, ₹ 20.16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನಗಳು, ₹ 9.90 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಇತರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಚರಾಸ್ತಿಯ ₹ 44.55 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹ 1.54 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ </strong></p><p>ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ.ಎಚ್. ಇನಾಮದಾರ್ ತಂಡವು ಸಂಜೆ 6.30ರ ವರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 14 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿವೆ. ವೀರೇಶ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾ.6ರಂದು) ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>