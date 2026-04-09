ಮಾಚನೂರು: ಅದ್ದೂರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಶ್ಚಿಮಾದ್ರಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ರಥೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತರ ಜಯ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮಠದ ಪಿಠಾಧಿಪತಿ ಪಂಚಮ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೈದ್ಯ, ಕಾಯಿ ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತತ್ತಿ, ಕಬ್ಬಿನ ತುಣುಕ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತುನ್ನೂರ, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಕಾಡಂನೋರ, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಚಣಗೌಡ ಮುದ್ನಾಳ, ಮಹೇಶರಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯಗೌಡ ಪರಸಾಪೂರ, ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಚನೂರ, ಬಾಬುಗೌಡ, ವಿಶ್ವನಾಥರಡ್ಡಿ, ಷಣ್ಮಖಯ್ಯ, ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5ಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ತುಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೋರಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾ.26 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಏ.9ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-30-1368913305</p>