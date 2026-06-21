ಯುಕೆಪಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಯುಕೆಪಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್) ಕಚೇರಿಯನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹನುಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಜಂಜಿಗಡ್ಡಿ, ಅಮರೇಶ ಕೋಳುರ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಿಂಚೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-01 ಮತ್ತು 02 ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಒಳಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೈ ತೀರ್ಪು ರಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಡೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಾಧಿತರಾಗುವ ರೈತರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ನಾರಾಯಣಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುನರ್ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾರಾಯಣಪುರ ಕಚೇರಿಯ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಸುರಪುರ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿದಂಬರ ದೇಸಾಯಿ, ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಂದಾನಪ್ಪ ಚಿನವಾಲರ, ಆಂಜನೇಯ ದೊರೆ, ಆರ್.ಸಿ. ಗೌಡರ, ಮುತ್ತು ಕಬಡರ ಸುವರ್ಣಪ್ಪ, ಮೈಬೂಬ ಅಂಗಡಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ಅಮರೇಶ ಅಮರಾವತಗಿ, ವೆಂಕೂಬೂ ಕೂಚಬಾಳ, ಸಂಗನಗೌಡ, ಶಿವನಗೌಡ, ಉದಯ ವಣಕುದರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಉಮೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-30-864548054</p>