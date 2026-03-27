ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಸಲಹೆ

ಹುಣಸಗಿ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಬಲುಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈರಸಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಘಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಠಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರಕ್ತಮಠ, ರಾಜಾ ಕುಶಾಲ ನಾಯಕ ಜಹಗಿರದಾರ, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಜೋಶಿ, ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ಹಾವೇರಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಅಡ್ಡಿ, ದೇವು ಗೋಪಾಳಿ, ಕನಕು ಜಿರಾಳ, ಎಂ.ಎಂ. ಖಾಜಿ, ಮಲ್ಲು ನವಲಗುಡ್ಡ, ಮಲ್ಲು ಜಂಗಳಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-30-1679391706</p>