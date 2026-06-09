ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತ್ರಿ–ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಮನವಿ

<p>ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ರಿ–ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಳಕಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡ ಮೌನೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಈಗ ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೋಟಾರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿ–ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಅಭಾವವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮರೆಪ್ಪ, ಸೋಮಪ್ಪ, ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಣಮಂತ, ಪರಮಪ್ಪ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಗುಂಡಪ್ಪ, ಪರಶು, ದುರಗಪ್ಪ, ಸಂಗಪ್ಪ, ಶಿಲವಂತ, ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-30-168971712</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>