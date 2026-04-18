ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು ಜವರಾಯನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟರು

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಪುರದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಗುಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹತ್ತಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತವರು ಊರಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದರೆ, ಐವರು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಗಾಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದರು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನಂತಾ ಕಲಾ ಕೃಷ್ಣ, ಮಗಳು ನಿಸರ್ಗಾ ಶರಣಪ್ಪ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಳಿಯ ಶರಣಪ್ಪ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ವೈಷ್ಣವ್, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಅದ್ವಿಕ್, ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪುತ್ರಿ ಚಂದನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಡಗರದಿಂದ ಕಾರು ಹತ್ತಿ, ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ಶರಣಪ್ಪ, ಚಂದನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದರು.</p>.<p>‘ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ. ಸಾಗಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ದಾಟುತ್ತಿತ್ತು. ಶರಣಪ್ಪ ಕಾರಿನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಆರ್ಎಲ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕನೂ ಅದೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ. ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಯಿತು. ಕಾರು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಬಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅದು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಯಿತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ರಕ್ತಸಿಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟರು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>‘ಡಿಕ್ಕಿಯ ಬಳಿಕ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಇಳಿದರು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನತದೃಷ್ಟರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕೂ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಚಿರಾಟ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದವರು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ನಾಲ್ವರ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯು ಕಾರಿಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂತಪುರದ ಪರಮಣ್ಣನವರ್.</p>.<p>ವೈಷ್ಣವ್, ನಸರ್ಗಾ, ಶಶಿಕಲಾ, ಅನಂತಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿಕ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಸುನೀಗಿದರು. ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿರಾಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ್, ಎಸ್ಪಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಇನಾಮದಾರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-30-1549242523</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>