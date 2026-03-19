ಹುಣಸಗಿ: ಕೃಷ್ಣೆಯ ಪವಿತ್ರ ನೀರು ಕಲಶಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ

<p><strong>ಹುಣಸಗಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಜಲದ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಯುಗಾದಿ ಅಮವ್ಯಾಸೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಮಹಲಿನ ಮಠದ ವೃಷಬೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಜಲವನ್ನು ಮಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಪ್ಪನಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ ಮನೆತನದವರು ಹಾಗೂ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ವತನದಾರರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ವಾರೂಢರಾಗಿರುವ ಮಹಲಿನಮಠದ ವೃಷಬೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪನವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಜಲ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ್ಕಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಗಂಧ ತೇಯುವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲ ತಂಬಿದ್ದ ಕಲಶಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನವಾದ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಂದು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಂಚಾಂಗ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಗಂಧ ತೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಮಹಲಿನ ಮಠದ ವೃಷಬೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಕೃಷ್ಣೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ಜಲದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲೇಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಗಂಧ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260319-30-943598060</p>.