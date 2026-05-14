ವಿದ್ಯುತ್‌ ಶಾರ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಿಟ್‌: ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ

ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೇಕಸಿಂದಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ 6 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು ಬೆಂಕಿ ತಹಬದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಇಡೀ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಕಿಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 40 ಪೈಪ್ಗಳು, ಸೋಲಾರ್ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟಿವೆ. ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾನಿಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹12 ರಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿಲಿಂಗ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತಿರಿಸಿ, ಇಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ವಡಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>