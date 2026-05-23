‘ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ’

ವಡಗೇರಾ: 'ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಡಗೇರಾ ತಾಪಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಧರ ಹೀರೆಮಠ ಹೇಳಿದರು.<br>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೋರವಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹಳ್ಳದ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.<br>'ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರು ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ' ಎಂದರು.<br>'ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದರಿಂದ ಹಳ್ಳದ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.<br>'ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ನಾಲ ನೀರು ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು<br>'ಬೇಸಿಗೆಯ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಗೂಳೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದ ಊರಲ್ಲೆ ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಜರಾತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದರು.<br>ನಂತರ ಬಿಳ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.<br>ಟಿಸಿ ರವೀಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ, ಟಿಐಸಿ ದುರ್ಗೇಶ, ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕ ಶರಣಬಸವ, ಟಿಎಇ ಮಂಜುನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.<br><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260523-30-1119828239