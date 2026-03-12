ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಹುಣಸಗಿ ಬಂದ್‌ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಣಸಗಿ ಬಂದ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಲಾಯಿತು
Yadgir

