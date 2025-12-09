ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ರುಕ್ಮಾಪುರ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
YadgirDrinking water
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT