ಸಗರ(ಬಿ) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ!

ಶಹಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಗರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಸಗರ(ಬಿ) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗದೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ.</p>.<p>'ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯ ಹೊರಬಿದ್ದ ದಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಗುಲಾಲ ಎರಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕರೆದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಫೆ.17ರಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿರುಪತಿ ಹತ್ತಿಕಟಗಿ.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 23 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು.</p>.<p>'ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಭಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಗರ(ಬಿ) ಪಿಡಿಒ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>