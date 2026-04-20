‘ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನಜಾಗೃತಿ’

ಸೈದಾಪುರ: ಕಡೇಚೂರು-ಬಾಡಿಯಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಿಷಪೂರಿತ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹೊರ ಬಿಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಟಾವೊ–ಸೈದಾಪುರ ವಲಯ ಬಚಾವೊ ಅಭಿಯಾನ ಸಮಿತಿಯವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜಿ.ಆರ್. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಅಭಿಯಾನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ನಡೆಸಿ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪರೇಷಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣು ಉರಿ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಿತಿಯವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಟಾವೊ–ಸೈದಾಪುರ ವಲಯ ಬಚಾವೊ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು, ಜಾಥಾ, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗುಜ್ಜಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ವಡವಟ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾದಾಮಿ, ಬನ್ನಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡಾಪುರ, ಪ್ರಭು ಗೂಗಲ್, ಸೂಗಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ, ಆನಂದಗೌಡ, ಮಾಳಪ್ಪ ಅರಿಕೇರಿ, ಶಾಂತಗೌಡ ಬೆಳಗುಂದಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಕಡೇಚೂರು, ವಿರೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ತಾಯಪ್ಪ ಚಿಗರಿ, ತಾಯಪ್ಪ ಬೊಣ್ಣನೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-30-889536633</p>