‘ಜಗಜೀವನರಾಂ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ’

ಸೈದಾಪುರ: 'ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ಶೋಷಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಡಿದ ನಾಯಕ' ಎಂದು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಮೇತ್ರೆ ಕಡೇಚೂರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ 119ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವರ್ಗಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾಹನ್ ನಾಯಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದವರಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು' ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈದಾಪುರ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ್ ಚಿಗಾನೂರ್, ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ ದೊಕಾ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವನಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡಿಪಿ, ಬನ್ನಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನೋರ್, ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಭು ಗೂಗಲ್, ವೀರೇಶ್ ಸಜ್ಜನ, ಶಿವುಪಾಟೀಲ, ಆಂಜನೇಯ ರಾಂಪುರ, ವಾಬಣ್ಣ, ಕಾಸಿಮಪ್ಪ ವಾಕಿಟಿ, ಕಡೇಚೂರು, ಜೀತೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಬಾಡಿಯಾಳ, ಭೀಮಶಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪ ನೀಲಹಳ್ಳಿ, ತಾಯಪ್ಪ, ಅಂಜಪ್ಪ ಸೈದಾಪುರ, ಶಾಂತಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೂಡ್ಲುರ್, ಸಾಗರ್ ಹುಲ್ಲೆರ್, ಷಣ್ಮುಖ ಸೈದಾಪುರ, ಬಾಬು ಮೇಕಲ್, ನಾಗೇಶ್ ಕಂಬೋಲ್, ಬುರಾನಪ್ಪ, ರೆಡ್ಡಿ, ಆಕಾಶ್, ದೇವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-30-2066116218