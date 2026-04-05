‘ಬಾಬೂಜಿ ಭವನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ’

ಶಹಾಪುರ: 'ನಗರದ ರಾಕಂಗೇರಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ₹ 2.25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಬುಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಭವನ ಈಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹ 1.50 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹ 75 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೋಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವುಮಹಾಂತ ಚಂದಾಪುರ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಶಿಕಾಂತ ನಾಯಕ, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ಆಲೂರ, ವಸಂತ ಸುರುಪುರ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎದರಮನಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೋಗಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಹುಲಿಮನಿ, ಸೋಪಣ್ಣ ದರಿಯಾಪುರ, ಸೋಮಶೇಖರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಾಸುದೇವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಭೀಮರಾಯ ಪೂಜಾರಿ, ಭೀಮರಾಯ ಕದಾಪುರ, ರವಿಚಂದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ, ಭೀಮರಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಹಣಮಂತ ಗೊಬ್ಬೂರ, ಶರಣಪ್ಪ ಸಾವೂರ, ಶಿವುಕುಮಾರ ದೊಡ್ಮನಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>