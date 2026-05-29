ಶಹಾಪುರ: ಸಂಭ್ರಮದ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ

<p>ಶಹಾಪುರ: ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈದ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಯಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಬೆಳೆಯಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಹರ್ಷದಿಂದ ಇರಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಾಜಿ ನೇತ್ವತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಮಾಂಸ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಘನತೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಕುರ್ಬಾನಿಯ ದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಂಧು ಬಳಗಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕುಂಬಾ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂಸೂಫ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಯ್ಯದ ಮುಸ್ತಾಫ್ ದರ್ಬಾನ್, ಸಯ್ಯದ ಸೈದುದ್ದೀನ ಖಾದ್ರಿ, ಸಯ್ಯದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ್ ಜಮದಾರ,ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ ಜಮಖಂಡಿ, ಸಲೀಂ ಸಂಗ್ರಾಮ, ರಫೀಕ ಚೌದರಿ,ನೂರಲ್ ಹಸನ್, ಶೇಖ ಮುಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿರವಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಬಿಸಾಬ್ ಶಿರವಾಳ, ಮೊಯಿದ್ದೀನ, ಬಾಬು ಬಡಿಗೇರ, ಬಂದುಸಾಬ್ ರಾಜ ಅಹ್ಮದ ದೊಡಮನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೋರನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-30-1196401562</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>