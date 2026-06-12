ಶಹಾಪುರದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ

<p><em>ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ</em></p>.<p>ಶಹಾಪುರ: ನಗರದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ‘ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಠೇವಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಆತಂಕ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಠೇವಣಿ ಮರುಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವಂತೆ 62 ಜನ ಠೇವಣಿದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಪ್ರತಿಯೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅಡವೆ ಪತ್ರ (ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್) ಪ್ರಕಾರ, ₹8.76 ಕೋಟಿ ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿ, ₹ 38.76 ಲಕ್ಷ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹ 3.88 ಕೋಟಿ ಇತರ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ₹ 12.65 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತವಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ₹ 74.91 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ₹ 18.17 ಲಕ್ಷ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಉಮೇಶ ರಾನ ಸರ್ಜೆ ಅವರು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್: ಮಾತೋಶ್ರೀ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಕೀಲರು ಹನಿ ಠೇವಣಿ (ಪಿಗ್ಮಿ) ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ‘ನಮ್ಮ ಪಿಗ್ಮಿ ಹಣವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ’ ಎಂಬ ಹಿಂಬರಹವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಂತೆಯೆ ಕೆಲ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜನರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಕೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಫಿರಂಗಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-30-634117150</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>