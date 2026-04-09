ನಿತ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಗಿತ: ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p>ಶಹಾಪುರ: ನಗರದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ಬ್ಯಾಂಕ್) ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಅರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಲ ದಿನದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಲು ನಿತ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ (ಪಿಗ್ಮಿ) ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದಿನಾಲು ಪಿಗ್ಮಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನತೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದಿನಾಲು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೆಲ ವಕೀಲರಿಂದ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಭಾಸ ಎನ್ನುವರು ಐದು ದಿನದಿಂದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಐದಾರು ದಿನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ನಡೆದಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇವೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಿನಾಲು ಪಿಗ್ಮಿ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಕೀಲರು ಒಬ್ಬರು.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಡಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಮಧಾನಪಡಿಸಿ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಟ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಜಿಟಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿವಿ. ಈಗ ಏಕಾ ಏಕಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕೂಡಾ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೌನ ಮುರಿದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಿ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-30-1206058248</p>