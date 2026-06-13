ಶಹಾಪುರದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ

<p>ಶಹಾಪುರ: ಸದಸ್ಯರ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುದಾರರ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಠೇವಣಿದಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 267 ಠೇವಣಿದಾರರು ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಂಬಿ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿಯ ಮಂಡಳಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಠೇವಣಿದಾರ ಸದಸ್ಯ ದೇವರಡ್ಡಿ ಹೊನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹16 ಕೋಟಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದರೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಠೇವಣಿದಾರ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ, ಎಸ್,ಎಂ.ಸಾಗರ, ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಭೀಮರಾಯ ಪೂಜಾರ,ಸಂಗಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ, ಹನಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಮೇಟಿ, ರುದ್ರಗೌಡ ದರ್ಶನಾಪುರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶಾಂತಗೌಡ, ಸೂಗೂರೇಶ ಹೇರುಂಡಿ, ಶಶಿಧರರಡ್ಡಿ, ರಸೀದಾ ಬೇಗಂ, ಹಸೀನಾಬೇಗಂ, ಪರೀದಾಬೇಗಂ,ಚಂದ್ರಾವತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-30-2008220983</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>