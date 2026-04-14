ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ: ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

'ಶಹಾಪುರ: ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ (ಬ್ಯಾಂಕ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸನಗೌಡ ಮರಕಲ್ ಹಾಗೂ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸಂಗನ ವಡ್ಡೊಡಗಿ, ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವಿನ ಗಲಾಟೆಯು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಪಿಗ್ಮಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಎಂದು ನಗರದ ಹಲವು ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶರಣುರಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ.</p>.<p>'ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ₹ 45 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜತೆಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ, ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದಿನಾಲು ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಠೇವಣಿ ಹಣ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವುದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಿವಪ್ಪ.</p>.<p>'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಷೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕಾರ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-30-910944923</p>