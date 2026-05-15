ಶಹಾಪುರ: ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ

ಶಹಾಪುರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೇ15ರಂದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇ18ರಂದು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಶಹಾಪುರ ನಗರ ಈಗ ತನ್ನ ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದಡೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕಿಯರಾದ ಕೆ.ನೀಲಾ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹೆಗಲೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಕಾವು ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

'ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಆರ್.ಚೆನ್ನಬಸ್ಸು ವನದುರ್ಗ, ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, 'ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕಿಡಿಯು ಪಸರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ವೇದಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಮೇ15ರಂದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಂಡ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ.

'ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶವು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ರಾಜಕೀಯ ರಾಡಿ ಎದ್ದಿದೆ' ಎಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಂಡರು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

'ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ನಿಗದಿಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವ ತರ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಂದಾಳತ್ವವಹಿಸಿರುವ ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ