ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ

ಶಹಾಪುರ: 'ನಗರದ ಸಿಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮೇ15)ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಆಗಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಂಡ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ ಮನವಿ ಮಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅತಿಥಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯ, ಜಾತಿಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ18ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ 'ಹಿಂದೂ' ಸಮಾವೇಶ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ತಕರಾರು ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮುದಾಯವರು ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಇಂದಿಗೂ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಲಿಂಗಾಯಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಟಾಚಾರದ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲವೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ, 'ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಜಾತಿಗೆ ಸಿಮೀತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಶಯದಂತೆ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದವರು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಕವಾದರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಹರಡುವ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅವರದ್ದು' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗಿರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಬಾಣತಿಹಾಳ, ಆರ್.ಚೆನ್ನಬಸ್ಸು ವನದುರ್ಗ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆ, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳುರ, ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರಿ, ನೀಲಕಂಠ ಬಡಿಗೇರ, ಭೀಮರಾಯ ಹೊಸಮನಿ ಮತ್ತಿರರರು ಉಪ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260515-30-1855041237