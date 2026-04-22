ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ಜಪ್ತಿ

<p>ಶಹಾಪುರ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಬಸ್ನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಹೇಮಾ ಪಸ್ತಾಪುರ ಅವರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ಘಟಕದ ಬಸ್ ಕೆಎ 17 ಎಫ್-2089 ಅನ್ನು ಶಹಾಪುರ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜತೆಗೂಡಿ ಬಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬೇರೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಸ್ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಅಜ್ಜಿ ನೂರಜಾಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗ ಮುಜಾಮಿಲ್(5) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಗಲು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಆಗ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ. ನೂರಜಾಬೇಗಂ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಮೋಟಾರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹13ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ಜಪ್ತಿಗೆ ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು. ಅದರಂತೆ ಬಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಮುಚ್ಚಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಪರ ವಕೀಲ ಸಯ್ಯದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ್ ಜಮದಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-30-701424731</p>