ಕಾಲುವೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ

ಶಹಾಪುರ: ಕೃಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೆಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭತ್ತ ನಾಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಧರಣಿ ನಡೆಸುವುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಗ್ಗಾ ಜಗ್ಗಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾರಾಯಣಪುರ ಹಾಗೂ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಏ.3ಕ್ಕೆ ನೀರು ಸ್ಥಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಶೇಂಗಾ, ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈರು ಈಗ ರಾಶಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ತೋಳ್ಬಲ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಗುರಾಣಿಯ ಹಿಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀರು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಲಘು ಬೆಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂಬುವುದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕೆಳ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಲುವೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರು.</p>.<p>'ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕರ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ನಿಗಮದ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕರ ವಸೂಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ನೀರಿಗೂ ಬರ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಆಶೋಕರಾವ ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>