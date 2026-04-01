ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆರೋಪ

ಶಹಾಪುರ: ನಗರದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ (ಬ್ಯಾಂಕ್) ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಘದ ಷೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾನುವಾರ ತುರ್ತುಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆಗ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ನಿಂತಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರದ್ದಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಷೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು.</p>.<p>ಸಂಘವು 2013ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,350 ಷೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಗಿನಿಂದ ಬಸನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಘದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿತಿ–ಗತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಷೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಷೇರುದಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿಬಂಧಕರು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>