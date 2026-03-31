ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿರುವ ಕೋರ್ಟ್!

ಶಹಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಲ್ಲದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ ಭಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೆದಿನೇ ಏರುಮುಖವಾಗುತ್ತಲಿದೆ.</p>.<p>ಶಹಾಪುರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶೋಭಾ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪದನ್ನೋತಿ ಹೊಂದಿ ಬೀದರ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು. ಅದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಕ್ಷಿದಾರರೊಬ್ಬರು.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನವಾದರೂ ಶಹಾಪುರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಲಾಪ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಕ್ಷಿದಾರರು.</p>.<p>ಸುರಪುರ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ: ಸುರಪುರ ಕೋರ್ಟ್ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು. ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುರಪುರ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>