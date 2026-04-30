ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆ

ಶಹಾಪುರ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮರಗಳ ರಾಶಿ. ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆ ತೊಡಿಸಿದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಡದಂತಹ ಉರಿಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಂತಿರುವ ಮರದ ನೆರಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ, ವಕೀಲರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಸುತ್ತಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ದಿ.ಭಾಸ್ಕರರಾವ ಮುಡಬೂಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೇವು, ಹೊಂಗೆ, ಆಲದ ಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಕೀಲ ಸಯ್ಯದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ್ ಜಮದಾರ.</p>.<p>'ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಆಗಮಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಹಾಳಾದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರ ಫಲವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನೆರಳಿನ ಆಸರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಉಳಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಬಸವರಾಜ.</p>.<p>'ಬೇಸಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಮರದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕ ಮೌನೇಶ ಎನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕ ಪಾತ್ರೆಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>