ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಧರಣಿ

ಶಹಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಲಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೋಮವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ತಾಪಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ತಾಪಂ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.

'ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ದಲಿತರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ತೆರಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಾಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರದು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಹಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಆದರೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೇಡ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಂ ಇಒ ಬಸವರಾಜ ಶರಬೈ, ಪಿಐ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗಂಗನಾಳ, ಶಿವಪುತ್ರ ಜವಳಿ, ವಿಶ್ವ ನಾಟೇಕರ್, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಹೊಸಮನಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಸಾದ್ಯಾಪುರ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260526-30-501041373