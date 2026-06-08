ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ - ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ

<p><em>ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ</em></p>.<p>ಶಹಾಪುರ: ‘ಕೃಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ (ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಊರುವುದು) ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಕಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಮಾರಾಟದ ಹಾವಳಿಯೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 38,798 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ–ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಂಚುವುದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲವೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಯರಗೋಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ನೆರೆ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ, ಹೈದರಾಬಾದ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನೂಲ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೂ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಕಲಿ ಬೀಜ ಎಂಬುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆ ರೈತರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಲೂಜ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮೋಸ ಹೊಗಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಅವರು ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೃಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಚನೂರ.</p>.<p>‘ಅಧಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಕುಚನೂರ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-30-1909958310</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>