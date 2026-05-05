ರೈತರಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದ ಬಿಸಿ

ಶಹಾಪುರ: ಸೂರ್ಯದೇವನ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ದಿನೆದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಒಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಾಡುತ್ತಿರುವುದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರುಳು ಹಿಸುಕಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಈಗ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ₹800 ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಕುತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆದ ರೈತಮಹಿಳೆ ಜಗದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ.</p>.<p>'ಕೃಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರು ವಂಚಿತ ರೈತರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಪಪ್ಪಾಯ, ದಾಳಿಂಬೆ, ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಶರಣಪ್ಪ.</p>.<p>'ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಯಶಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುಖ್ಯ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ (ಎನ್ಎಲ್ಬಿಸಿ) ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಬಿಸಿ (ಶಹಾಪುರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ) ಎಂಬಿಸಿ, ಐಬಿಸಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>