ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಆರ್.ಚೆನ್ನಬಸ್ಸು ವನದುರ್ಗ

ಶಹಾಪುರ: 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೇ 18ರಂದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿ ತೋಟವಾಗಿರುವ ಶಹಾಪುರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ ಆರ್.ಚೆನ್ನಬಸ್ಸು ವನದುರ್ಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಒಂದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದವರಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಮನುಕುಲದ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಗೇಡು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು. ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಎನ್ನಿ ನಂತರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರು ಹಾಗೂ ಜೈಲು ಪಾಲಾದವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಎಂಬುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ವಿಷ ಬೀಜದ ಮೊಳಕೆ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ