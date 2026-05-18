ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಇಂದು

ಶಹಾಪುರ: ನಗರದ ಸಿಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮೇ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>'ಸಿಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 250 ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ಭೀತಿಯು ನಮಗೆ ತುಸು ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ಒಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಿಬಿ ಕಮಾನ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಮೊಚಿಗಡ್ಡೆ, ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಹೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಒಬ್ಬರ ಬ್ಯಾನರ್ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಯೂಟೂಬ್, ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದೇಶ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲಿವೆ.</p>.<p>'ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವು ಅಲ್ಲ ಪರವು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಕಾ ?. ಈಗಾಗಲೇ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಚತ್ತು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ' ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಂದಾಳತ್ವವಹಿಸಿದ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಬ್ಬರು.</p>.<p>ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಮಾವೇಶ:ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶದ ಪರ ವಿರೋಧ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ನಗರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>