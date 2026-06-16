ವಕೀಲರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ - ಸುಪ್ರೀಯಾ ನವಲಿ

<p>ಶಹಾಪುರ: ‘ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಕೀಲರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಸುಪ್ರೀಯಾ ನವಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಕೀಲರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನೂತನವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನನಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ ಬೆಂಚ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಕೀಲರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂಸೂಫ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಸುರಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯಮನಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮಣಗಿ, ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಹೇಮಾ ಪಸ್ತಾಪುರ, ಪಿಪಿ ಹಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎಸ್.ಶೇಖರ, ಸಾಲೋಮನ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಹೊಸಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-30-347378894</p>