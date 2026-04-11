ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರವಾದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

ಶಹಾಪುರ: ನಗರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನದ ಕೊರತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಇಲ್ಲ. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮಳಿಗೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಎ.ಎಚ್ ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ, ಶರಣಪ್ಪ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಕಸಗೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಶಹಾಪುರ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರವಿಶಂಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ