ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಟಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಣೆ

<p>ಶಹಾಪುರ: ‘ಪರಿಸರವಾದಿ ಬಿ.ಎಂ.ನಾಗಭೂಷಣ ನೇತೃತ್ವದ 1008 ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪಂಚವಟಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಹಸಿರು ಉಡುಗೆ ಉಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚವಟಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತಮಹಿಳೆ ಜಗದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಂಚವಟಿ ವೃಕ್ಷ ನೆಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಂಚವಟಿ ಎಂಬುದು ಪವಿತ್ರ, ಜನಹಿತಕಾರಿ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಹತ್ತು ಹಲವು ರೋಗ–ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಐದು ಮರಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪಂಚವಟಿ ವನ ಕೇವಲ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಶುದ್ಧಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಗದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-30-404937373</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>