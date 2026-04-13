ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ

ಶಹಾಪುರ: ನಗರದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸಂಗನಗೌಡ ಅವರು ವಿಷಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಬೆನ್ನಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ನ ಸಂಬಂಧ ಶಹಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸಂಗನಗೌಡ ಅವರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ವಿಷದ ಬಾಟಿಲಿ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಬಂದು ವಿಷದ ಬಾಟಲಿ ಎಸೆದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಸಂಗನಗೌಡ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಕಲಬುರಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲು: ಸಂಘದ (ಬ್ಯಾಂಕ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸನಗೌಡ ಅವರು ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸಂಗನಗೌಡ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸಂಗನಗೌಡ ಅವರು ಬಸನಗೌಡ ಮರಕಲ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಎಸ್.ಎನ್ ಪಾಟೀಲ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>