ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದ ಜನತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು

ಶಹಾಪುರ: ಬ್ಯಾಸಿಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ್ಯಾಗ್ ಸೊಣ್ಣು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಿವಿ. ಬುಧವಾರ ಬಂದ ಮಳಿ ತಂಪು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂದ್ರೆ ತಡಕೊಂತಿವಿ ಅದ್ರೆ ಮಳಿಯಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಇದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿವು.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದ ಜನತೆಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿದಂತೆ ಇದೆ ಮಳೆರಾಯನ ಅರ್ಭಟ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡ ಕವಿದು ನಂತರ ಮಳೆ ತಣ್ಣಗೆ ಸುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆಗಾಗ ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಸೂರ್ಯದೇವ ಒಡಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಳೆರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಜನತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ ನಗರದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆಯು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಿ ವಾಹನ, ಡಬ್ಬಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರದಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಡೀಸೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೆ ಮುಂದುವರೆದ ಗೋಳಿನ ಕತೆಯು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

27 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ: ಶಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ 27 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೆ ಹಾನಿ ಅಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ