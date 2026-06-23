ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೊಸಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಶಹಾಪುರ: ‘ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೊಸಮನಿ ಬಹುಮಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಸದಾ ಹೊಸತನವನ್ನು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸೂರಯ್ಯ ಬೇಗಂ ಹಾದಿಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೊಸಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಬಳಗವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ ಗಿರೆಪ್ಪಗೌಡ ಬಾಣತಿಹಾಳ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಆರ್.ಚೆನ್ನಬಸ್ಸು ವನದುರ್ಗ, ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್, ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ, ಭೀಮರಾಯ ಅಂಚೆಸೂಗೂರ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ, ಸಯ್ಯದ ಖಾದ್ರಿ, ಶರಣಬಸವ ಪಾಟೀಲ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕ್ಯಾತನಾಳ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ದೊರೆ, ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಪುರ್ಲೆ, ಶೇಖರ ದೊರೆ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಕರ್, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗಂಗನಾಳ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬಿರಾದಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-30-456349717</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>