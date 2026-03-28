ಶಹಾಪುರ: ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ

<p><strong>ಶಹಾಪುರ</strong>: 'ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಆದರ್ಶ ಆಡಳಿತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಜೀವನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಫಣೀಂದ್ರ.ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಜ್ಜನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಹಾನೈವಿದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಮರೇಶಗೌಡ ದರ್ಶನಾಪುರ, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಆರಬೋಳ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಯೋಗಿ ಹಿರೇಮಠ, ಕಮ್ಮಕೃಷ್ಣ, ಟಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ, ಕೆ.ರಾಮ್ಬಾಬು, ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಚೌಧರಿ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪಗೌಡ ತಂಗಡಗಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>