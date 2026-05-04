ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ

ಶಹಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ 200 ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪಟ್ಟಿಸಿದ್ಧಗೊಂಡರೆ ಕೆಲ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರಿನ ಭಾಗ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>2019ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ₹ 10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 200(ಜಿ ಪ್ಲಸ್– 2 ಕೆಟಗರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಟ್ಟು 17 ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ 12 ಮನೆ ಇವೆ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಲ್, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಷರತ್ತು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು.</p>.<p>'ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 135, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 20, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 45 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 200 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ₹ 45 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಮೂರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ಸುರಪುರಕರ್ ಅವರುತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>