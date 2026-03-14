ಶಹಾಪುರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖಲು

ಶಹಾಪುರ: ನಗರದ ಜೀಹ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಕುಳಿ ಸಾಳಿ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಭಾರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಹೇಮಾ ಪಸ್ತಾಪುರ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿಸಿ ಮಾ.18 ಒಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಸುರೇಶ ಫಿರಂಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ (ಪ್ರತಿಬಂಧ, ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ -2025) ಕಲಂ 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ವಿವಿಧ ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ.9ರಂದು ಶಹಾಪುರ ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಕುಳಿ ಸಾಳಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿ 24 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾ.9ರಂದು ಖಾಸಗಿ ದೂರು(ಪಿ.ಸಿ ನಂ.37/2026) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ನಗರದ ಜೀಹ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಕುಳಿ ಸಾಳಿ ಸಮಾಜದವರು ಅದೇ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ, ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ ದೂರುದಾರ ಸುರೇಶ ಫಿರಂಗಿ.

ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ (ಪ್ರತಿಬಂಧ, ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ -2025) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಆಗಿದೆ'ಎಂದರು.

Highlights - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿ 24 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಶಹಾಪುರ ಪಿಎಸ್ ಐ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ದೂರು

Quote - ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿ ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೇಟ್ಟಿಲು ಏರಬೇಕಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ-2025 ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಸುರೇಶ ಫಿರಂಗಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರುದಾರ