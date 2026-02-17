ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 83 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ

<p><strong>ಶಹಾಪುರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ, ಹೊಸಕೇರಾ, ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 83 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ’ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನತೆ.</p>.<p>‘ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವನದುರ್ಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ 110 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮರಿಚಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ನಾಯಕ ವನದುರ್ಗ.</p>.<p>‘ಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 40 ಹಳ್ಳಿಗಳು, 27 ತಾಂಡಾ, 15 ದೊಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಕಳಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಹೇಳ ತೀರದಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು.</p>.<p>‘ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಮರೆಪ್ಪ ಕಡೆಕರ್.</p>.<div><blockquote>ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 110 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ರೈತರು ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಮರೆಪ್ಪ ಕಡೆಕರ್ ಎಇಇ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಶಹಾಪುರ</span></div>.<div><blockquote>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಲು ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಗಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">ಯಲ್ಲಯ್ಯ ನಾಯಕ ವನದುರ್ಗ ರೈತ ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>